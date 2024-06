Jean Baptiste Valter Manga nommé évêque du diocèse de Ziguinchor

Le Saint-Père a nommé évêque du diocèse de Ziguinchor le Révérend Sacré Jean Baptiste Valter Manga, du Clergé de Ziguinchor, jusqu'à présent vice-recteur du Grand Séminaire Notre-Dame de Brin et vicaire de la paroisse du Bon Pasteur d'Enampore.







Mgr Jean Baptiste Valter Manga est né le 18 juin 1972 à Oussouye. Après des études de philosophie au Séminaire philosophique de Brin (1993-1995), il étudie la théologie au Grand Séminaire de Sébikotane (1995-2000). Il a obtenu une licence en théologie biblique au Collège des Bernardins (Paris), en 2009, et un doctorat en ethnologie et anthropologie à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS (Paris), en 2015. Il a été ordonné prêtre le 20 décembre 2000.





Il a occupé les fonctions suivantes : professeur de mathématiques et de sciences naturelles, au petit séminaire de Ziguinchor et responsable de la commission des vocations (2000-2006) ; curé de la paroisse Saint-Benoît de Néma (2015-2021) ; professeur au grand séminaire de Brin et à l'université Assane Seck de Ziguinchor (2015 à ce jour) ; vicaire de la paroisse de Nyassia (2015 à ce jour) ; vicaire de la paroisse de Nyassia (2015 à ce jour).