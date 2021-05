Kamil 2021: Le Coran récité 50 mille fois à Médina Baye

La ville sainte de Médine Baye a encore remis ça. Depuis le mercredi 26 mai, les disciples ont entamé la lecture du Saint Coran pour une durée de 72 heures. «Pour cette édition 2021, la clôture était prévue ce vendredi 28 sous la présidence du khalife général Cheikh Mouhamadoul Mahi ibrahima Niass et d'autres dignitaires venus d'horizons divers », souligne-t-on dans une note reçue. Ainsi, en trois (3) jours, le Coran a été récité 50 mille fois.Lors de son discours, le guide religieux des Niassènes a prié pour la Oummah islamique, l'Afrique et le Sénégal en particulier afin que la paix et la stabilité continuent toujours d’y régner. Cette cérémonie est organisée à Médina Baye depuis des décennies.