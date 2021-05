Kolda : " Ici il n'existe pas de dialogue islamo-chrétien, car..." (religieux)

A l'occasion de la fête de Korité qui coïncide avec la fête de l'ascension chez les chrétiens, Chérif L. Aïdara a magnifié les rapports entre les peuples de ces deux religions différentes. Pour le chef religieux et khalife général de Saré Mamady, " cette coïncidence montre à suffisance qu'il doit toujours y avoir de la cohésion entre musulmans et chrétiens qui sont deux peuples frères ". De l'avis de C. L. Aïara, le dialogue islamo-chrétien n'existe pas à Kolda parce que sur terre du Fouladou, les peuples de ces deux religions sont UN et indivisibles.





Le Khalife général de Saré Mamady en veut pour preuve les rapports de bons voisinage entre musulmans et chrétiens de Kolda. "A Kolda nous sommes un seul peuple qui se retrouve souvent ensemble dans différentes cérémonies ou activités dans une parfaite harmonie ponctuée par un respect mutuel" , a déclaré le chef religieux. Ajoutant que chacun dans sa religion a prié pour la paix et la prospérité au Sénégal.