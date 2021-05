Korité à Kolda : La paix en Casamance au centre du prêche de l'imam

À la grande mosquée de kolda située au quartier Doumassou, les fidèles sont venus prier et écouter les prêches de l'imam.La paix en Casamance a été au centre du sermon de l'imam ratib de Kolda, à l'occasion de la prière de la fête de la Korité 2021.Dans son sermon, l'imam a appelé les autorités de ce pays à consolider la paix en Casamance. Et Thierno Alassane Tall de dire que si la Casamance n'est pas en paix, c'est tout le Sénégal qui est concerné, parce que toute la Casamance fait partie du Sénégal.Suffisant pour l'imam ratib de demander à ceux qui gérent ce dossier de se focaliser sur l'intérêt général des populations et non sur leurs propres intérêts, surtout chercher à gagner de l'argent sans oeuvrer véritablement pour la paix dans cette partie sud du pays.Pour le le retour de la paix en Casamance, l'iman invite les différents acteurs à mener et à assurer cette mission divine qui consiste à éteindre du feu. "Ils seront fortement récompensés par Dieu, ceux qui étouffent le feu en empêchant la guerre de se derouler", renseigne Thierno Alassane Tall.En présence des autorités administratives, politiques, policières, religieuses et de nombreux fidèles, l'imam ratib a prié pour un Sénégal de paix et de développement.