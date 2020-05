Korité et Covid-19 : Le sermon de l’Imam de la mosquée Serigne Abass Sall de Louga

A Louga, la famille de Serigne Abass Sall a célébré la Korité, ce samedi 23 mai. Dans son sermon, l’Imam Pape Mayoro Sall a beaucoup sensibilisé sur le coronavirus. Il a appelé les fidèles au respect des mesures barrières et au retour à Dieu pour un monde meilleur.« Nous devons respecter les mesures de protection. Certaines personnes sont en train de prier le bon Dieu pour que cette pandémie s’arrête le plus rapidement, d’autres sont en train de travailler. Nous devons remercier, les médecins, les infirmiers et les forces de l’ordre », a-t-il déclaré, après les 2 rakaas de la prière de l’Aid El Fitr, d’après la Rfm.Parlant toujours de la maladie de la Covid-19, le religieux d’indiquer : « Actuellement, c’est Dieu qui est en train de nous montrer sa force. Nous devons retourner vers Lui et Lui demander pardon ».Dans cette mosquée, toutes les mesures barrières ont été respectées pour le bon déroulement de la prière.