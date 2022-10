La communauté mouride célèbre le Gamou sur l’esplanade de la Grande Mosquée Massalikoul Djinane

Le Gamou mou sera célébré dans la nuit de samedi à dimanche à l’esplanade de la Grande Mosquée Massalikoul Djinane de Dakar, en face de l’Avenue Cheikh Ahmadou Bamba, informe un communiqué .





L’évènement marquant la célébration de la naissance du Prophète de l’Islam est organisé sous l’autorité de Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké, khalife général des mourides, Hamadoul Mbackiou Faye, son représentant à Dakar et de l’Imam Ratib Serigne Bassirou Lo et tout le Diwaan Massalikoul Djinaan, rapporte le document.