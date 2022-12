Le Gamou de Mbeuleukhé sera célébré ce 31 décembre

Le Gamou de Mbeuleukhé a reçu la bénédiction de Seydi El Hadj Malick Sy depuis 1916 pour sa célébration dans le Djoloff. Mbeuleukhé était le point de convergence des talibés du Djoloff, du Walo, du Ndiambour... Après plusieurs reports dus à la pandémie du coronavirus, le rendez-vous de la foi sera célébré, ce samedi 31 décembre, à Mbeuleukhé. «Nous allons célébrer cette année la 106ème édition du Gamou Mbeuleukhé», annonce l'organisateur de l’événement et porte-parole de la famille, Alioune Dia, rappelant au passage que, «Seydi El Hadj Daouda Dia a été un disciple de Seydi El Hadji Malick Sy.





Il lui a été donné la mission de propager l’islam et les enseignements du Prophète dans le Joloff. Après le rappel à Dieu de El Hadj Daouda Dia, mon père El Hadj Mamadou Dia qui l’a succédé a organisé le Gamou de 1949 jusqu’à 1967. Il sera par la suite remplacé par El Hadj Moussa Dia qui sera rappelé à Dieu en 2020. Voilà deux années que le Gamou n'a pas été célébré à cause de la Covid 19. Après plusieurs reports, on va procéder à sa célébration ce 31 décembre 2022. La date est fixée et nous avons eu la bénédiction de Tivaouane et avons invité toutes les familles maraboutiques».





Le thème de cette présente édition porte sur les valeurs qui faisaient la fierté des Sénégalais. «Nous allons discuter de cela pour le retour aux valeurs pour la bonne marche de la cité. Le Sénégal est un et indivisible. Il faut une union des cœurs pour la prospérité et le développement du Sénégal. Ce sera un thème qui pénétrera le monde religieux, celui politique... pour une transformation fondamentale de la société. Ce qui se passe en politique actuellement est inimaginable. L’exemple de l’Assemblée nationale avec les insultes et l’agression d’une députée en est un cas patent», a développé Alioune Dia.