Le Gamou International de Medina Baye célébré le lundi 18 Octobre 2021

Le Mawlid international de Médina Baye sera célébré le lundi 18 Octobre 2021 sous l'égide du Khalife General de la Faydatou Tidjania Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass et en présence de plusieurs milliers de personnes venant des quatre coins du monde.





Toutes les commissions au sein du Comité d'organisation du Mawlid sont à pied d'œuvre de concert avec les services déconcentrés de l'Etat pour la concrétisation des points et d'un objectifs retenus lors du Comité Régional de Développement national tenu au Ministère de l'intérieur et de la Sécurité Publique le lundi 4 octobre en présence du ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome et du porte-parole de Médina Baye Cheikh Mouhamadoul Mahi Aly Cissé.





Compte tenu du nombre croissant de disciples et de nationalités qui convergent à Médina Baye, cité religieuse réputée pour son meltingpot et sa dimension internationale, les autorités religieuses rappellent aux pouvoirs publics la nécessité de prendre en compte les enjeux à la hauteur de la dimension internationale de Medina Baye, point de ralliement des dizaines de nationalités le temps de la célébration du Mawlid.





Nous invitons les autorités publiques au respect des engagements pris lors des réunions préparatoires de ce rendez-vous phare à Médina Baye.







Les nombreux disciples de Cheikh Ibrahima Niass sont aussi invités à un respect strict des mesures barrières en vue d'éviter toute propagation de la maladie à Covid-19 pour atteindre l'objectif de zéro cas de COVID durant la célébration du Mawlid.

Comme à l'accoutumée, les autorités de Medina Baye ont choisi une thématique d'inspiration coranique qui épouse les préoccupations de l'heure pour mieux sensibiliser les fidèles et la Oumah Islamique







Tirée de la Sourate An-Nour (La Lumière) verset 31, la thématique ''Et Repenttez-vous tous devant Allah, Ô Croyants, afin que vous récoltiez le succès'', se veut une invite aux fidèles et aux musulmans de procéder à un retour vers Dieu, l'unique créateur.





Sous l'autorité du Khalife Général de la Faydatou Tidjania, le porte-parole de la Famille Cheikh Mouhamadoul Mahi Aly Cissé recommande aux musulmans et disciples de Cheikh Ibrahima Niass de s'inspirer autant que possible des préceptes et valeurs prônées par le Prophète de l'Islam (PSL) s'ils veulent connaitre au bonheur terrestre et à l'au-delà.







Le Khalife Général de la Faydatou Tidjania Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass va multiplier ses prières et vœux en cette période de Mawlid pour la paix et la stabilité en Afrique et dans le monde, la concorde et la cohésion nationales.