Le Khalif Mondial de la Tidjania reçu par Thierno Mouhamadoul Bachir Tall, Khalif Général de la famille Omarienne

Khalife Mondiale de la Tidjania, Cheikh Sidi Ali Belaarabi

Après sa visite au chef de l'État Macky Sall, le khalif mondial de la Tidjania a été accueilli ce dimanche 17 juillet par la famille omarienne à Louga.





Le Khalif Général de la famille Omarienne, Thierno Mouhamadoul Bachir Tall a été ému de recevoir l’algérien Cheikh Sidi Ali Belaarabi, porteur d’un message de paix et surtout qui œuvre pour le raffermissement des liens d’amitié et de coopération entre le Sénégal et Alger.