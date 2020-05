Lieux de culte : La grande mosquée de Saint-Louis aussi restera fermée

Après la mosquée omarienne et la grande mosquée de Dakar, Imam Mouhammedou Abdoulaye Cissé de la grande mosquée de Saint-Louis vient de maintenir la fermeture de la mosquée jusqu’à nouvel ordre.





Dans un communiqué qui nous est parvenu, Imam Cissé a informe : « Nous nous en tenons à notre décision antérieure, à savoir, le maintien de la suspension des prières rituelles et de la prière du vendredi à la grande mosquée Ihsaane sise au quartier Sud de Saint-Louis ainsi qu’à la Zawiya Serigne El Hadj Madior Cissé à Rufisque et à la Zawiya Abou Samakhoun à Ngor. Nous incitons les Musulmans à prier chez eux dans la sécurité. »

Pour Imam Cissé, malgré l’assouplissement des mesures de restrictions annoncé lundi par Macky Sall, l’heure est à la prise d’une responsabilité individuelle. Or, souligne-t-il, « le contrôle des entrées et sorties à la mosquée, la logistique propre à l’hygiène et à la prévention (dispositifs de lavage des mains, port du masque…), la distanciation sociale à respecter peuvent constituer des lourdeurs et entraves à la méditation et à la concentration requises pour accomplir sereinement la prière. »