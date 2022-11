Macky Sall annonce la création du “Prix du Président de la République pour le Récital du Saint Coran”

Prix du Président de la République pour le Récital du Saint Coran”

Le Président de la République a présidé, ce lundi à Diamniadio, une rencontre nationale avec la Communauté des Daaras. Se félicitant des résultats obtenus par les Sénégalais de différents concours, Macky Sall a annoncé “ l’institution d’un Prix du Président de la République pour le Récital du Saint Coran”. Ce concours vise à “créer une émulation au plan national et aider à une préparation optimale de nos candidats et candidates”, a indiqué Macky Sall.