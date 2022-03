Magal de Darou Tanzil : La vie et l'œuvre de Serigne Moustapha Abdou Aziz Bara revisitées ce samedi 26 mars

Serigne Moustapha Abdou Aziz Bara

Ce samedi 26 mars 2022 sera célébré, à Touba, le Magal de Darou Tanzil commémorant la venue au monde de Serigne Moustapha Abdou Aziz Bara Mbacké. Un événement au cours duquel la vie et l'œuvre de Serigne Moustapha seront revisitées dans la cité religieuse où les préparatifs vont bon train.





Né à Bouchra en 1939, Serigne Moustapha est le fils aîné de Serigne Abdou Aziz Bara Mbacké et de Sokhna Astou Mbacké Bassirou.

Après l’étude du Coran auprès de son grand-père maternel Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul à Tip, il se rendit en Mauritanie puis en Tunisie d’où il revint précédé d’une réputation de grand jurisconsulte et de fin lettré.

Serigne Moustapha était très apprécié dans la Oumma où il participait à d’innombrables colloques et conférences ; ses interventions étaient fortement appréciées. Et c’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles il fut entre autres titres de gloire nommé imam à Lyon en France.





C’est en 1998, après une vie entièrement consacrée à Son Seigneur, que Serigne Moustapha rendit l’âme. Son fils aîné Serigne Abdou Aziz devait alors prendre la relève, rappelle-t-on dans une note reçue.





Brillant intellectuel et très au fait des innombrables mutations sociétales que traversait le mouridisme, il mit l’accent, dès le début de son magistère, sur la formation des Talibès et leur implication dans des projets à forte intensité de main d’œuvre. D’immenses exploitations agricoles virent le jour à Dioumada, Mbame Djigane, Touba Niani et Ross Béthio. Diverses spéculations sont cultivées dans ses champs (arachides, mil, maïs, sorgho, riz, légumes, melons, citrons etc…).





Des daaras (écoles coraniques) furent implantées dans beaucoup de contrées où des enseignants entièrement pris en charge par Serigne Abdou Aziz dispensent un enseignement de qualité avec une formation technique en adéquation avec les besoins des populations, indique la même source.





Serigne Abdou Aziz, économiste de formation, s’est diversifié en se lançant dans la communication avec la radio « Disso FM », une chaîne d’épicerie au nom de la cité, la fourniture d’équipements et la transformation des céréales locales.





