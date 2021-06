Magal de Serigne Abdoul Ahad : 32 ans après, l'ombre du "bâtisseur" plane toujours

Magal de Serigne Abdou Ahad Mbacké à Touba

La communauté mouride célèbre ce vendredi 04 juin le Magal dédié au troisième Khalife de Khadim Rassoul, dans la sobriété conformément à la volonté de Serigne Mountakha Mbacké.





"Qui était le bâtisseur, l'homme véridique, l'éducateur"





Cheikh Abdou Ahad Mbacké est venu au monde à Diourbel en 1914.A sa naissance, son vénéré père Cheikh Ahmadou Bamba dira qu'il avait un immense espoir sur lui. Selon des témoignages recueillis par Seneweb, le fondateur du mouridisme avait même confié à ses proches : " Priez pour lui afin qu’Allah lui accorde longue vie car, en lui, je place un espoir immense’’.





Finalement les prières du saint-homme ont été exaucées et Serigne Abdoul Ahad Mbacké est devenu khalife général des mourides de 1968 à 1989. Ainsi, ‘’Borom Bélél’’ a marqué d’une empreinte indélébile la voie du mouridisme au cours de son magistère. Surnommé, le ‘’bâtisseur’’, les œuvres réalisées par le saint-homme restent vivaces dans les esprits à nos jours.





Le troisième khalife général des mourides a pris des initiatives rigoureuses et courageuses, mais bénéfiques à la communauté mouride et qui font à ce jour la fierté des musulmans en général et des mourides en particulier.





Le magistère de Serigne Abdoul Ahad, est resté dans les cœurs et son adoption par tous, est liée à ses nobles caractères, son amour de la vérité et son verbe tranché qui laissaient transparaitre la forte personnalité de l’homme.