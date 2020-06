MAGAL DE SERIGNE ABDOUL AHAD MBACKE : Le « BATISSEUR » célébré par la communauté mouride

La communauté mouride célèbre ce lundi 15 juin le Magal dédié au troisième Khalife de Khadim Rassoul, dans la sobriété à cause de la pandémie du coronavirus.Né en 1914 à Diourbel, Serigne Abdoul Ahad Mbacké est arrivé au khalifat de son vénéré père de 1968 à 1989.Mais ‘’Borom Bélél’’ a marqué d’une empreinte indélébile la voie du mouridisme lors de son magistère. Surnommé, le ‘’bâtisseur’’, les œuvres réalisées par le saint-homme restent vivaces dans les esprits jusqu’à nos jours.Le troisiéme khalife général des mourides a pris des initiatives rigoureuses et courageuses, mais bénéfiques à la communauté mouride et qui font à ce jour la fierté des musulmans en général et des mourides en particulier.Le magistère de Serigne Abdoul Ahad, est resté dans les cœurs et son adoption par tous, est lié à ses nobles caractères, son amour de la vérité et son verbe tranché qui laissaient transparaitre la forte personnalité de l’homme.Toutes ces considérations ont fait, que les intimes l’appelaient familièrement appelé "Baye Lahad niaki thiaxane" (l’homme véridique), ce père qu’il incarnait pour tout le monde, justifiait amplement les espoirs que Serigne Touba plaçait en lui.Conformément à la recommandation de Serigne Mountakha Mbacké, chque mouride célèbre le magal de Serigne Abdoul Ahad chez lui pour éviter tout rassemblement. La famille du marabout a initié des récitals de saint coran et des repas copieux communément appelés ‘’berndés ‘’ sont au rendez-vous.