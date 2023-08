Mecque : L’Imam de la Grande Mosquée victime de malaise en pleine prière, plus de peur que de mal

L'Imam et orateur de la mosquée sacrée de Makkah, Cheikh Maher Al Mu'aiqily, a ressenti une grande fatigue et un épuisement à la fin du sermon et cela s'est accentué au début de la prière de ce vendredi. Il a interrompu son office et c’est le Dr. AbdulRahman Al-Sudais qui a terminé la prière.











Après cet incident, la Présidence des Affaires des deux Mosquées Sacrées a tenu à rassurer : « Nous annonçons et rassurons tout le monde que le Cheikh Dr. Maher Al Mu'aiqily va bien, il a eu un problème de santé (probablement dû à la température +46°C). Il a pu être remplacé par le Dr. AbdulRahman Al-Sudais durant la prière. »