Médina Baye Karang: Le Khalife général de Médina Baye Niass rappelle aux fidèles les enseignements du Prophète

Médina Baye Karang à travers le Dahira Nouroul Bassar, a célébré le wee-kend dernier, son Gamou annuel , sous la houlette de son guide spirituel , Cheikh Abdourahmane Ndao Al Karim. Un événement marqué par la présence effective du Khalife général de Médina Baye Niass, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass. Une occasion pour le saint homme, d'inviter les fidèles talibes, à suivre l'école du prophète pour réussir dans la vie."Il est grand temps que les fidèles suivent l'école du prophète ( Psl) pour réussir dans la vie", conseille le Khalife général de Médina Baye Niass.





Il a ainsi félicité et encouragé le religieux, Cheikh Abdourahmane Ndao, à continuer ses nombreuses actions humaines, sociales et religieuses, pour la propagation de l'islam et de la Fayda.





Concernant les femmes, le digne héritier de Cheikh Al l'islam El Hadj Ibrahima Niass, les a exhorté à davantage se respecter, se considérer et éviter d'être utilisées comme des objets car la femme, c'est la société.