Mosquée mouride de Hersent (Thiès) : L'appel aux valeurs de la Mouridiyyah de Imam Serigne Fallou Gueye

La célébration de la fête de l’Aïd el-Kébir (Tabaski), à la grande mosquée Mouride de Hersent, dans la commune Thiès-Est, a permis à Imam Serigne Fallou Gueye de livrer un sermon empreint de sagesse, de rappel spirituel et de guidance pour tous les fidèles.





L’Imam a d’abord évoqué les enseignements intemporels de Cheikhoul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du Mouridisme, en connexion à la Sunna et aux Hadiths du Prophète Mouhamed (PSL). Il a insisté sur la droiture de la parole, rappelant un conseil fondamental de Serigne Touba : « La langue peut être source de bénédiction comme de malédiction ». Aussi d'inviter tout un chacun à peser les mots qui sortent de la bouche et à cultiver la vérité, la retenue et la bienveillance dans les propos.





L’exaltation de la volonté et de l’ambition, comme « clé de toute réussite », a constitué un autre point fort du sermon de l'Imam Serigne Fallou Gueye, qui a tenu à souligner : « Dieu accompagne ceux qui font preuve de détermination ». Aussi d'appeler en particulier les jeunes à fuir la facilité et à s’armer de savoir, de rigueur et de discipline.





L’Imam a également insisté sur la centralité du culte du travail dans la Mouridiyyah, fondement légué par Serigne Touba. Il exhorte la jeunesse à retrouver le goût de l’effort et à refuser les raccourcis illusoires. Et d'ailleurs, dans ce sens, de mettre en garde contre « les dérives modernes contraires aux valeurs mourides : chants mondains, danses inappropriées et comportements déviants ».





L’Imam Serigne Fallou Gueye est revenu avec force sur la notion du « ndigël », pilier fondamental dans la voie mouride. « Il est hors de question qu’un talibé définisse lui-même son chemin. Seul un guide religieux éclairé peut tracer la voie vers Dieu », a-t-il déclaré. Le religieux ne manque pas d'interpeller les femmes quant à l’adoption d’une tenue pudique conforme aux recommandations de l’Islam, notamment en couvrant leur tête et en évitant des rencontres intimes non conformes aux principes de la confrérie.