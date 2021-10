Ndiassane : Les recommandations du khalife pour des élections locales apaisées

Gamou de Ndiassane 2021

Ndiassane en pleine préparation du Maoulid 2021. La famille Kountiyou, comme il est de coutume, a fait face à la presse pour informer sur la préparation de la célébration de la naissance du Prophète de l'islam. En marge de cette déclaration de presse, le khalife de Ndiassane a montré son intérêt pour les prochaines élections locales. Et c'est pour appeler les acteurs politiques qui vont participer à ces joutes à œuvrer pour la pacification de l'espace politique.





"Bientôt les élections locales, tout le monde en parle, mais le vœu du khalife est que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Évitons les invectives, évitons les propos incendiaires qui peuvent saper la paix sociale et la cohésion nationale. Ce sont des élections, c’est normal dans une démocratie et chacun ait ses ambitions mais faisons tout cela dans les règles de l’art, dans les règles de la démocratie", a dit le patriarche de Ndiassane via son porte-parole Serigne Abdou Rahmane Kounta.





En ce qui concerne la célébration du Gamou, Ndiassane souhaite une tenue sans faille de l'évènement. Avec le respect des mesures barrières anti-Covid. Le saint-homme invite également les autorités en charge des frontières à faciliter le déplacement aux pèlerins qui viennent des pays frontaliers au Sénégal.





"Le Khalife recommande à tous les fidèles qui vont faire le déplacement à Ndiassane pour le Gamou de respecter toutes les mesures édictées par le ministère de la Santé et de l’action sociale Nous sommes toujours en temps de pandémie, le Covid-19 est toujours là. Les autorités ont fait beaucoup d’efforts pour lutter contre cette pandémie, donc, nous autres Sénégalais devons avoir le même comportement. Le patriarche a également insisté à ce que ces pèlerins qui doivent quitter d’autres pays pour venir au Sénégal soient accueillis dans de très bonnes conditions", dit-il.