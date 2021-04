Observation du croissant lunaire : Un beau-frère de Macky Sall demande la dissolution de la Conacoc

Adama Faye souhaite la dissolution de la Conacoc

Le beau-frère du Président Macky Sall, Adama Faye, veut la dissolution de la Commission d’observation du croissant lunaire (Conacoc). Selon lui, cela permettra de « conserver la paix, l’unité et la cohésion dans la communauté musulmane ». Déplorant le fait que les fêtes religieuses comme le ramadan ou la tabaski soient observées dans la division, il a proposé cette solution radicale. « Il est urgent que l’Etat, qui a pour sacerdoce de veiller à l’union des cœurs et des esprits ainsi que sur l’unité des religions dans leur diversité, prennent la responsabilité de mettre un terme à cette cacophonie qui n’honore pas le monde musulman », a-t-il martelé dans les colonnes du journal « Les Echos ».





A ce titre, il a proposé la mise sur pied de comités communaux contrôlés par le ministère de l’Intérieur qui décidera de la date du démarrage du ramadan ou de la célébration des fêtes par arrêté.





« Ces derniers seraient dirigés par le sous-préfet de la localité et auraient comme membres l’ensemble des représentants des dignitaires religieux locaux, les imams et les maîtres coraniques », a ajouté Adama Faye. Qui souligne que lesdits comités auront en charge de statuer sur le croissant lunaire et de donner les résultats au Gouverneur qui les transmettra à son tour au ministre de l’Intérieur, qui prendra officiellement un arrêté le démarrage du Ramadan, sa fin ou le jour de la Tabaski au Sénégal.