Pèlerinage 2021 : Il n'y a rien d'officiel

Le pèlerinage 2021 à la Mecque suscite plus de questions de de réponses. Et malgré toutes les informations annoncées au sujet du quota ou de la date, la délégation générale au pèlerinage se veut claire : pour le moment, c'est le silence du côté de l'Arabie Saoudite, du moins à titre officiel.



"Pour cette année, les autorités saoudiennes n’ont pas délivré de messages officiels, à travers les canaux usuels. Jusqu'à ce jour, le 8 juin 2021, elles n'ont donné aucune information officielle sur le pèlerinage, nous concernant. Ni quota, ni date d'ouverture du ciel pour le hajj, ni contrats pour le transport terrestre, ni contrat pour Mouna et Arafat...", a déclaré hier le Professeur Abdou Aziz Kébé.



Ainsi, le patron du hajj au Sénégal invite les voyagistes à se garder de prendre l'argent des candidats au pèlerinage pour éviter des contentieux.