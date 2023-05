Pèlerinage marial de Popenguine : Antoine Félix Diome encourage le dialogue

La cérémonie officielle de la 135ème édition du pèlerinage du sanctuaire marial de Popenguine a été une occasion pour le Ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, à la tête d’une importante délégation gouvernementale, de rappeler qu’«il est impératif que nous réaffirmons les valeurs essentielles dans notre société ». Il pense que « nous devons promouvoir le respect mutuel, l'empathie et la compréhension envers nos concitoyens. La solidarité et l'inclusion doivent être des principes fondamentaux guidant nos interactions quotidiennes. En cultivant un environnement bienveillant et respectueux, nous pourrons renforcer les liens qui nous unissent en tant que Nation ».





Pour Antoine Félix Diome, « l’Eglise ainsi que toutes les religions présentes dans notre pays jouent un rôle central dans l'éducation des citoyens ». Aussi d’insister sur « la patience et la préservation des engagements de vie commune », en magnifiant « le travail sacerdotal de l'Eglise catholique du Sénégal dirigée par Monseigneur Benjamin Ndiaye qui inculque aux jeunes les valeurs de la grandeur d'esprit ».





Le ministre a abordé la « question cruciale de la paix » notamment vers « les jeunes de notre Nation ». Selon lui, « les jeunes d'aujourd'hui, on n’en disconvient point, sont les leaders de demain », et, pense-t-il, « il est de notre devoir de leur transmettre les valeurs de paix, de tolérance et de respect qui sont si essentielles pour construire une société harmonieuse ». Aussi de poursuivre : « nous sommes tous témoins des défis auxquels les jeunes sont confrontés dans notre société moderne, ils font face à des pressions et à des tentations qui peuvent les éloigner de la voix de la paix et de la sagesse ». C'est pourquoi, indique le Ministre de l’Intérieur, « il est crucial de les guider, de les encourager et de leur montrer un exemple de vie basée sur l'amour et la non-violence ».





Antoine Félix Diome de se réjouir du fait que « l'Église catholique du Sénégal ait toujours été engagée dans l'éducation et l'accompagnement des jeunes. Elle leur offre des espaces de dialogue et de partage, où ils peuvent exprimer leurs préoccupations, trouver des réponses à leurs questions et renforcer leur foi ». Il a invité les fidèles chrétiens, les marcheurs et toutes les personnes présentes à cette 135ème édition du pèlerinage de Popenguine à « renforcer leur engagement en faveur de la paix », à « faire de ce sanctuaire marial un lieu de rassemblement, de partage et de réflexion sur les actions concrètes que nous pouvons entreprendre pour construire un avenir meilleur pour notre jeunesse. Aussi de lancer un appel : « engageons-nous à être des modèles de paix dans nos familles, nos communautés et notre société dans son ensemble. Encourageons le dialogue, comme nous y invite constamment d'ailleurs son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Favorisant l'inclusion sociale et soutenons les initiatives qui permettront à tout un chacun de s'épanouir et de réaliser son point potentiel ».