Pèlerinage marial de Popenguine : un symbole de paix et de dialogue interreligieux, selon Jean-Baptiste Tine

Lors de la cérémonie officielle de la 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine, le lundi 9 juin 2025, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a salué cet événement comme un « creuset du vivre ensemble, du dialogue interreligieux et de la paix ». Il a souligné son rôle en tant que « source d’inspiration pour bâtir une nation sénégalaise forte et unie, ancrée dans des valeurs de tolérance et d’harmonie ».





M. Tine a rendu hommage à l’engagement de l’Église dans le développement du Sénégal, notamment dans l’éducation, la santé, l’accompagnement de la jeunesse, le soutien aux femmes et aux personnes vulnérables. « Sa contribution est essentielle et hautement appréciée par la République », a-t-il déclaré. Il a également loué la « posture sage et constante » de l’Église en faveur de la justice, de la paix et de la démocratie, surtout après le dialogue national sur le système politique (28 mai au 4 juin 2025).





Le ministre a appelé à maintenir cette dynamique de stabilité par la prière et l’engagement citoyen, tout en réaffirmant l’engagement du gouvernement à finaliser rapidement les travaux de rénovation, d’extension et de modernisation du sanctuaire marial de Popenguine.





Le thème de l’édition 2025, « Marie, Mère de l’Espérance, marche avec nous », porte un message fort, invitant à préserver l’espérance dans un monde en mutation, a indiqué M. Tine. Il a décrit le pèlerinage comme un « devoir sacré » et un moment de communion entre la République et l’Église, témoignant de la foi profonde et de l’unité nationale.