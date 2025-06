Pentecôte : L'Église revit la manifestation de l'Esprit Saint sur les apôtres du Christ

La Pentecôte, manifestation de l'Esprit Saint aux apôtres du Christ, a été vécue ce dimanche 8 juin partout dans le monde entier par la communauté chrétienne catholique. Elle est célébrée 50 jours après Pâques et est considérée comme "le jour de naissance de l'Église".





Deux grands événements marquent la Pentecôte, au Sénégal : le pèlerinage marial de Popenguine où des milliers de jeunes marchent à la rencontre de Marie "la mère de Jésus", et la confirmation de plusieurs enfants et jeunes, deux ans au minimum après leur première communion. Dans le diocèse de Ziguinchor, des centaines d'enfants et de jeunes ont été confirmés, une manifestation de l'Esprit Saint dans leur vie de croyants chrétiens.





L'abbé Edmond Édouard Sagna, curé de la paroisse Saint Thomas d'Aquin de Kénia, choisi pour confirmer les jeunes en la cathédrale Saint Antoine de Padoue, représentant l'évêque Mgr Jean-Baptiste Valter Manga, en cette occasion, a procédé à la confirmation de 82 jeunes. Il a saisi l'occasion pour exhorter les fidèles présents à " vivre selon l'esprit de la Pentecôte, dans la justice et la paix".