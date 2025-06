Pentecôte : Talla Sylla s'adresse à la communauté chrétienne du Sénégal

À l'occasion de la Pentecôte, l'ancien Maire de Thiès et ex Ministre-conseiller, Talla Sylla, Président de l'Alliance Jëf Jël, a tenu à adresser ses vœux les plus sincères à la communauté chrétienne du Sénégal.







« Chers frères et sœurs,





En ce Week-end sacré de la Pentecôte, je tiens, en tant que musulman sénégalais, à vous adresser mes vœux les plus sincères.





Chaque année, ma foi me guide sur le chemin de Thiès à Touba la Sainte. C'est une marche de dévotion et de recueillement. Je ne peux donc qu'éprouver un profond respect pour chacun d'entre vous qui entreprend la marche vers Popenguine pour le Pèlerinage Marial. Cette démarche spirituelle témoigne d'une foi et d'un engagement que je salue avec humilité.





Le vivre-ensemble est une richesse inestimable au Sénégal, et il se nourrit de ce respect mutuel. La figure de Marie est un pont entre nos deux religions, une femme d'une piété exemplaire vénérée par les musulmans comme par les chrétiens.





Je souhaite rappeler les paroles éloquentes de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du Mouridisme, qui a dédié un poème intitulé "Fuzti" à Marie, reconnaissant sa grandeur :

« Félicité à Toi Marie, surabondance de bonnes œuvres, Sainte Patronne des femmes chastes et charitables

Tu es au-dessus de toutes les élues du Seigneur Sublime et Insondable ». Ces vers, empreints d'admiration et de respect, soulignent l'estime que nous portons à cette figure emblématique.





En cette année 2025, il est d'autant plus frappant de constater la proximité temporelle entre nos fêtes religieuses, comme celle récente entre le Ramadan et le Carême, et maintenant entre la Tabaski et la Pentecôte. Ces coïncidences nous rappellent avec force que nos chemins spirituels, bien que distincts, convergent vers les mêmes valeurs de paix, de partage et de dévotion.





Que cette célébration de la Pentecôte soit un moment de joie, de paix et de renforcement de la foi pour vous tous. Puisse l'esprit de tolérance et de fraternité continuer de nous guider, pour un Sénégal uni et harmonieux.