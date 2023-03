Podor : Oumar Foutiyou Tall célébré à Alwar, 159 ans après sa disparition





Le village d'Alwar, dans le département de Podor, a abrité la Ziarra annuelle dédiée à l'érudit de l'islam Oumar Saidou Tall, plus connu sous le nom d'El hadji Oumar Tall, hier mercredi. La localité a accueilli les nombreux pèlerins venus des quatre coins du Sénégal et du monde.





Le lieu de naissance d'Oumar Foutiyou Tall, né le 9 mars 1796 et disparu en 1864 dans les falaises de Bandiagara au Mali, comme le renseignent certains livres d'histoire, est sorti de son calme habituel pour recevoir les hôtes anonymes comme institutionnels à la tête desquels le ministre de l'Éducation nationale Cheikh Oumar Anne représentant le gouvernement et les autorités régionales et départementales. Le ministre Anne a sollicité des prières pour un Sénégal de cohésion et de paix sociale.





Alwar a bénéficié du Programme national de modernisation des cités religieuses. Mais le bâtiment en banco où l'érudit est né est resté en l'état. Les pèlerins ont pris d'assaut le lieu pour se recueillir. Une longue file était devant la case où est né El Hadji Oumar Tall.





La cérémonie religieuse, présidée par Thierno Bassirou Mountaga Tall, a été un moment fort de communion entre le temporel et le spirituel devant la foule de fidèles.