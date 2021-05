Polémique sur l’observation du croissant lunaire au Sénégal : Cheikh Tidiane Sy Al Amine fustige la non-implication de l’Etat

Le président du Cadre unitaire de l’islam au Sénégal est sensible à la polémique récurrente sur l’observation du croissant lunaire et la division dans la célébration des fêtes religieuses musulmanes au Sénégal. Point d’orgue de cette controverse, la Korité de cette année qui a été célébrée également dans la division (le mercredi 12 et le jeudi 13 mai).





Selon Cheikh Tidiane Sy Al Amine, l’Etat a les moyens de mettre un terme à cette situation. «Il y a un ministère en charge du culte qui est le ministère de l’Intérieur. Et il n’est pas, pour moi, normal que lorsqu’il s’agit de Magal, de Gamou et autres fêtes religieuses, que le ministère s’implique et lorsqu’il s’agit de questions liées au (…), c’est-à-dire les principes même religieux, que le ministère ne veuille pas s’impliquer. Je peux comprendre que la sensibilité de la religion pousse un peu les politiques à ne pas vouloir trop s’immiscer dans la religion. Mais dans l’organisation, je pense que le ministère peut apporter quand même un coup de pouce, notamment dans l’utilisation des services décentralisés de l’Administration : les préfectures, les sous-préfets, pour pouvoir sécuriser un peu le schéma d’observation», a-t-il fustigé au micro du «Grand Jury» de la Rfm de ce dimanche 16 mai 2021.





Vers une issue heureuse à la crise au sein de la Conacoc





Face à la crise qui secoue la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc), Cheikh Tidiane Sy Al Amine, en tant que médiateur, a annoncé qu’une solution sera trouvée d’ici la fête de Tamkharite.