Popenguine 2024 : Mgr André Guèye invite les nouvelles autorités à la paix et à la justice

L'évêque de Thiès, monseigneur André Guèye, a invité les nouvelles autorités du pays à s’engager à bâtir un Sénégal de paix et de justice. Un message délivré au cours d’un point de presse préparatoire consacré à la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine, prévue du 10 au 20 mai prochain, sous le thème « Avec Marie, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix ».





« Il faut que les Sénégalais soient en paix entre eux-mêmes, en paix entre les institutions, en paix dans la vie de tous les jours. Le temps des élections est passé. Nous croyons que Dieu a remis les rênes du pays à un homme : le président de la République. Nous devons faire corps avec lui pour bâtir notre pays sur la paix, la justice », a souligné l’évêque de Thiès, qui prononcera le sermon à l’endroit des fidèles lors de cet événement religieux.





Le prélat rappelle que «le pèlerinage de Popenguine est un moment fort de communion où tous les catholiques se sentent comme appartenant à une seule et même famille de l’Église. Et c’est cette communion-là qui traduit le rendez-vous annuel de Popenguine. C’est une affection et notre dévotion nationale à l’égard de la bienheureuse Vierge Marie que les catholiques vénèrent à Popenguine ».





Aller en pèlerinage, c’est, aux yeux de monseigneur André Guèye, « sortir de soi-même pour aller à la quête du spirituel ». Il fait savoir que son prochain message, lors de la cérémonie eucharistique, s’articulera sur la paix et l’union. Il s’agira, dit-il, d’« appeler tous les citoyens à se mettre en route, coude à coude, tous ensemble, en ayant le bien du pays pour seule et unique motivation, en changeant nos manières de faire, de voir et de vivre, pour que rien ne fasse obstacle à la justice et à la paix ».





C’est, indique l’homme de Dieu, « un défi que nous voulons, ensemble, essayer de relever avec bien sûr l’aide de la prière en passant par Marie de Popenguine ».