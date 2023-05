Popenguine: Les marcheurs ‘’heureux’’ de se retrouver au pied de la Vierge Marie

Les marcheurs du pèlerinage marial sont arrivés à Popenguine, dimanche, aux environs de 15 heures, »heureux » de se retrouver au pied de la Vierge Marie après avoir parcouru des kilomètres malgré le soleil et les petits bobos, a constaté l’APS.







‘’Ça a été dur, mais nous sommes arrivés au sanctuaire marial de Popenguine’’, a confié Fréderic Gomis. Traînant un peu les pieds à cause de petits bobos, ce membre de la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine, soutient qu’avec “la Vierge Marie, tout est possible ».





Christian Coly, âgé de 14 ans, a suivi la marche pour ‘’la première fois’’ de sa jeune existence.





Pour ces marcheurs, les longues distances ‘’en valaient la peine’’. Si certains sont venus de Dakar, d’autres ont rallié directement Popenguine en provenance de Thiès, de Nianing, entre autres, leurs t-shirts blancs à l’effigie de la Vierge Marie, tachés de poussière.





»Maman Marie vaut tous les sacrifices. Même s’il fallait ramper pour arriver devant ses pieds, je l’aurais fait’’, dit Etienne Sarr de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff.





Les marcheurs sont arrivés chantant des louanges de la Vierge Marie. D’autres, pour mettre plus d’ambiance dans cette rencontre ‘’joyeuse et priante’’ ont usé de vuvuzela ou battant simplement des mains.





Les pèlerins du diocèse de Ziguinchor se sont illustrés par une ambiance particulière, brandissant des branches d’arbres. ‘’C’est une belle occasion de montrer la verdure de notre diocèse, en rapport avec l’encyclique du pape François publiée en mai 2015. Elle se concentre sur la protection de l’environnement naturel et de toutes les personnes. Elle regroupe aussi des questions plus larges sur la relation entre Dieu, les humains et la Terre », rappelle Philippe Manga.





Pour ces fidèles, il est ‘’important d’afficher sa joie à prier et se retrouver au pied de la Vierge Marie, mère de Jésus’’. C’est du moins la conviction de Sandra Mendy, venue à Popenguine notamment pour ‘’se recueillir et rendre grâce à Maman Marie pour tout ce qu’elle a fait » pour elle.





Les marcheurs arrivés à Popenguine paroisse après paroisse, suivant une liste, se sont dirigés vers le sanctuaire marial. Ils ont été accueillis par le père Paul-Marie Mandica pour les besoins de la ‘’bénédiction’’ avant la messe prévue à 22 heures.





Cette marche des pèlerins s’effectue tous les ans lors du pèlerinage marial de Popenguine. Cette année, près de vingt-six-mille jeunes et moins jeunes ont effectué cette démarche de foi, selon le père Paul-Marie Mandica, vice-président du comité national de préparation du pèlerinage de Popenguine.