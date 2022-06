Popenguine : MGR Martin Boucar Tine invite à mener un combat contre le mensonge

Le Sénégal, où le mensonge est érigé en règle inquiète Mgr Martin Boucar Tine. Dans son homélie, l’évêque de Kaolack a invité les Sénégalais à mener un combat contre le mensonge, à éviter le culte de la corruption et de la violence.



‘’Le combat contre le mensonge doit être de mise, car on passe tout le temps à mentir'', s'est désolé Mgr Tine.



Bannir la corruption, la violence sous toutes ses formes (verbale, physique et morale, au niveau familial, social, politique et religieux) : voilà ce que prêche l'évêque.



''Il n’y a pas un jour où on parcourt les médias sans entendre parler de meurtre... Il ne faut pas que nous restions silencieux face à ce fléau. Il faut que chacun joue son rôle, qui est de s’attaquer aux causes qui prennent racine dans nos cœurs et dans nos familles’’, a conseillé Martin Boucar Tine.



La violence s'est invitée dans le quotidien que ‘’des gens sont tués pour rien du tout’’, s'est désolé Mgr Tine.



Le pèlerinage Marial de Popenguine célébré sous le thème : ‘’L’amour familial : vocation et chemin de sainteté’’, Mgr Tine invite les parents à bien éduquer les enfants. Mieux, que les gens prennent soin les uns des autres.