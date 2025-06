Popenguine : Quand un peuple marche avec Marie





Le pèlerinage marial de Popenguine, un rendez-vous spirituel annuel très attendu par les fidèles catholiques du Sénégal et de la sous-région, s'est clôturé par des vœux de paix et d'union. Comme chaque édition, des milliers de pèlerins, venus de toutes les régions du pays, mais aussi de la diaspora, ont convergé vers le sanctuaire marial de Popenguine dans un esprit de foi, de recueillement et de communion.





Cette 137e édition avait une résonance particulière dans un contexte mondial et national marqué par des incertitudes sociales, économiques et politiques. Les fidèles ont ainsi intensifié leurs prières, confiant à Marie, Mère de l’Espérance, les préoccupations de leur vie personnelle, familiale et communautaire. Ils ont imploré son intercession pour la paix durable au Sénégal, la concorde entre les fils et filles de la nation, et la guérison des cœurs divisés.





Le pèlerinage a également été un temps fort pour la promotion du dialogue interreligieux. Les prières ont été dirigées non seulement pour l’Église, mais aussi pour toute la nation sénégalaise, dans sa diversité religieuse. Dans un pays où cohabitent harmonieusement chrétiens et musulmans, les fidèles ont demandé à la Vierge Marie de continuer à fortifier les liens de fraternité, de tolérance et de respect mutuel entre les communautés religieuses.





Célébrations eucharistiques, veillées de prière, moments de méditation et sacrements ont ponctué ces journées mariales, dans une atmosphère de ferveur intense. L’appel à l’espérance et à la persévérance dans la foi a résonné dans tous les cœurs, rappelant à chacun que Marie marche toujours aux côtés de ceux qui se confient à elle, même dans les moments d’épreuve.





En clôturant le pèlerinage, les autorités ecclésiastiques ont invité les fidèles à retourner dans leurs communautés comme des témoins de l’espérance et des artisans de paix, porteurs du message de Marie : aimer, pardonner et construire ensemble un monde plus juste et fraternel.