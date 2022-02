Préparatifs Magal de Porokhane : Le comité d’organisation à pied d’œuvre

Les préparatifs du grand Magal de Porokhane vont bon train. Ce jeudi, un comité régional de développement (CRD) s’est tenu dans la cité religieuse dans le cadre l'évaluation des mesures prévues pour l’événement, le 10 février prochain.



Les autorités locales se préparent pour la réussite de l'organisation du Magal de Porokhane, manifestation dédiée à Sokhna Mame Diarra Bousso, mère de Serigne Touba Khadim Rassoul fondateur de la confrérie mouride.



Le gouverneur a fait le point à l’issue de la rencontre. « Nous venons de tenir à Porokhane le CRD d'évaluation des préparatifs du magal; au terme de tout cela, nous pouvons dire que nous allons vers un magal réussi", a déclaré Alioune Badara Mbengue. Il informe que 600 policiers seront déployés pour veiller au bon déroulement de l'événement. Plus de 150 sapeurs-pompiers feront le déplacement dans la zone

avec des véhicules anti incendie. 750 barrières et 5 motards seront de la partie, entre autres.

Le Médecin-chef de la région médicale de Kaolack, Aissatou Barry Diouf a ainsi assuré lors de la réunion que des médicaments seront disponibles pour une valeur de 12 millions FCFA.

Pour compléter le dispositif sanitaire et assurer une meilleure prise en charge d'éventuels accidents de la circulation, l'hôpital El hadj Ibrahima Niass déroulera un plan, a informé le gouverneur.



Pour les infrastructures routières, d'importants travaux entamés depuis deux à trois ans sont en train d'être finalisés tel que le bitumage de rues dans la ville sainte.

Pour ce qui est de l'assainissement, le gouverneur invite les autorités compétentes à renforcer le dispositif (...) à la hauteur des nombreux pèlerins attendus et à la dimension de l’événement.

Il a par ailleurs annoncé qu’un camp de vaccination sera installé à la demande des autorités religieuses pour permettre la prévention du Covid-19.

Le président du comité d'organisation Serigne Bassirou Mbacké a, de son côté, exprimé sa satisfaction relativement au dispositif pris pour un bon déroulement du magal. Non sans réitérer un appel à la prudence aux usagers de la route.