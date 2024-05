Prière Salatoul Tasbih : Les services d'hygiène se déploient à Nguekhokh pour une bonne couverture sanitaire

La division des services d'hygiène a lancé une grande opération de prise en charge sanitaire pour accueillir les pèlerins qui vont converger demain à Nguekhokh, à l'occasion de la prière de Salatoul Tasbih.



Une vingtaine d'agents sont depuis trois semaines déployés sur les lieux. Selon le capitaine Idrissa Ndiaye, chef de la Division régionale des services d'hygiène de Thiès, des opérations techniques ont été menées depuis trois semaines afin de lutter contre les germes pathogènes et les maladies à transmission vectorielle.



"Tout est fin prêt pour assurer une couverture sanitaire optimale pour cette grande cérémonie. Nous avons lancé la lutte contre les rampants. Nous avons aussi distribué des kits d'hygiène. C'est surtout pour respecter les gestes élémentaires d'hygiène. Nous voulons que toutes les conditions d'hygiène soient réunies lors de ce grand événement de prière et de recueillement. Nous travaillons à ce que chaque pèlerin qui arrive ici puisse le faire en toute quiétude et rentrer sans trop de difficultés sur le plan sanitaire", a soutenu le capitaine Ndiaye.



Chaque année, la prière de Salatoul Tasbih, organisée par la famille d'Ibou Sakho de Nguekhokh, coïncide avec le pèlerinage marial de Popenguine.



D'ailleurs 80 agents du service d'hygiène ont été mobilisés à Popenguine à cette occasion.