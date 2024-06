Que s’est-il passé à La Mecque, où près de 600 musulmans sont morts pendant leur pèlerinage ?

Les températures extrêmes ont coûté la vie à au moins 577 pèlerins cette année. Le mercure a grimpé à presque 52 °C dans la ville sainte de l’islam.







Comment expliquer un tel drame ? Des diplomates arabes ont annoncé, mardi 18 juin, qu'au moins 550 pèlerins étaient morts durant le « hajj », le grand pèlerinage musulman annuel dans l'ouest de l'Arabie saoudite, en raison de la chaleur. Ce pèlerinage annuel s'est déroulé cette année encore en plein été, du vendredi 14 au dimanche 16 juin, dans l'une des régions les plus chaudes au monde, avec des températures atteignant les 51,8 degrés Celsius à La Mecque, la ville la plus sainte de l'islam. Au moins 323 pèlerins égyptiens sont décédés, en majorité à cause de la chaleur, ont indiqué mardi à l'AFP deux diplomates arabes, sous le couvert de l'anonymat.









« Tous sont morts à cause de la chaleur », à l'exception d'un pèlerin qui a succombé après avoir été blessé lors d'un mouvement de foule, a déclaré l'un des diplomates, ajoutant que le chiffre total provenait de la morgue d'un hôpital dans le quartier Al-Muaisem de La Mecque.





Des Égyptiens encore portés disparus

Les diplomates ont indiqué que 550 corps avaient été transportés à la morgue d'Al-Muaisem, l'une des plus importantes de La Mecque.





Selon un bilan établi par l'AFP, les chiffres des morts égyptiens portent ainsi à 577 le nombre de décès durant le hajj signalés par différents pays qui, pour la plupart, ne précisent pas cependant le nombre exact de cas liés à la chaleur. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a affirmé plus tôt mardi que des « opérations de recherche des Égyptiens portés disparus pendant le hajj » étaient en cours, en évoquant « un certain nombre de décès ».





Dimanche, les autorités saoudiennes avaient affirmé avoir traité plus de 2 000 pèlerins souffrant de stress thermique, sans fournir d'informations sur des décès. Au moins 60 Jordaniens sont également morts, ont indiqué les diplomates, alors que le ministère jordanien des Affaires étrangères avait indiqué plus tôt mardi avoir délivré 41 permis d'inhumer pour enterrer des fidèles à La Mecque.







1,8 million de croyants ont participé au pèlerinage cette année





Les autorités « suivent les procédures d'enterrement des pèlerins jordaniens décédés pendant le hajj après avoir souffert d'un coup de chaleur », avait ajouté le ministère. Le hajj, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde, est l'un des cinq piliers de l'islam et les musulmans qui en ont les moyens doivent l'accomplir au moins une fois dans leur vie. Il subit de plus en plus les effets du changement climatique, a averti une étude saoudienne publiée en mai selon laquelle les températures sur les sites où se déroulent les rituels augmentent de 0,4 degré Celsius tous les dix ans.