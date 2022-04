Ramadan : L’Arabie saoudite, le Qatar, la France… débutent ce samedi

Le début du ramadan est connu dans plusieurs pays arabes et en Europe. En effet, en Arabie saoudite, au Qatar et en France, le ramadan 2022 débutera ce samedi 2 avril. Des informations livrées par les instances en charge du culte musulman dans ces pays cités.





En France, par exemple, le Conseil français du culte musulman (Cfcm) avait déjà fixé la date, depuis le 14 mars dernier. "Conformément aux données scientifiques, la conjonction de la nouvelle lune de Ramadan 1443H aura lieu le 1er avril 2022 à 06 h 24 (UTC). La visibilité de la lune sera possible le même jour sur le continent américain et dans une partie du continent africain. Par conséquent, le Conceil français du culte musulman, annonce que le samedi 2 avril 2022 est le premier jour de Ramadan de l’année 1443H", annonce le Cfcm dans un communiqué.





Au Sénégal où on scrute encore le ciel à l’ère des progrès de la science et des avancées technologiques, des divergences sont notées comme à chaque année, entre la Commission d’observation lunaire de la Coordination des musulmans du Sénégal (Cocl/Cms) et la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc).