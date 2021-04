Ramadan : le Sénégal entame (encore) le jeûne dans la division

La communauté musulmane du Sénégal va encore entamer le mois de Ramadan dans la division. En effet, le Comité transitoire du croissant lunaire, qui s’est réuni lundi soir dans les locaux de la Rts pour l’occasion, a fait savoir que la lune n’a été aperçue nulle part après des séances d’observation organisées sur l’ensemble du territoire sénégalais. Par conséquent, le Ramadan va démarrer officiellement au Sénégal, mercredi 14 avril.A noter que la commission d’observation mise sur pied à Touba n’a pas, non plus, aperçu le croissant lunaire.Mais la Coordination des musulmans du Sénégal (Cms) a informé que la lune a été aperçue à Vélingara, en Gambie, au Mali et en Côte d'ivoire. Par conséquent, disent-ils, le jeûne va débuter ce mars 13 avril pour cette partie de la communauté musulmane du Sénégal.