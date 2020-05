Ramadan : Nafila de la 27e et 28e nuit

Pratiques méritoires dites NAFILA d'ordre traditionnelle Recommandations au cours du mois de RAMADAN (Selon le rite MALIKITE).





27ème NUIT





12 rakkas, soit 6 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha et 10 fois "Inna anzal nahou".





Les récompenses de celui qui aurait fait cela seront incalculables et comparables à l'infini nombre des rayons du soleil et de la lune. Il sera placé au rang des Apôtres de DIEU. Dans cette nuit appelée "Laylatoul khadr", on ne doit pas dormir jusqu'à matin. C'est une nuit sacrée remplie de bienfaits divins. Les anges descendront et étendront le Drapeau Divin de l'Est à l'Ouest en souhaitant la paix (salam) à toute la population de la terre. C'est une nuit glorieuse. Le Coran fut descendu cette nuit (voir le Coran Chap. XLVII).









28ème NUIT





4 rakkas, soit 2 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 1 fois "Watini wa zaytouni", 1 fois "Khoul ya ayouhal kafirouna" et 5 fois "Khoul hou allahou ahad".





Après le dernier sallama, on doit réciter 100 fois "Astakhfiroulahi" et 100 fois "Allahouma salli ala mou hammadine wa alla alihi wassalim". Le fidèle qui aurait effectué ces pratiques verra ses anciens et futurs pêchés pardonnés.