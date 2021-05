Ramadan : pourquoi les 10 derniers jours sont les plus importants

C'est le dernier virage pour les musulmans qui s'adonnent au jeûne du mois de ramadan.







Ce mois sacré pour les musulmans tire à sa fin mais les dix derniers jours sont les plus importants, selon le Coran et la sunna, la tradition islamique.

C'est dans cette période que se situe la nuit de la destinée "Laylatoul Qadri" dont la grâce équivaut à mille mois, selon la sourate éponyme.

Modou Cheikh Mbacké, spécialiste des questions islamiques, affirme que le prophète Mohamed (Psl) et ses compagnons faisaient de cette période un moment d'intense communion et de prières.

"Durant les dix derniers jours du mois de ramadan, le prophète et ses compagnons se consacraient entièrement à l'adoration de Dieu, au repentir et aux prières afin qu'Il concrétise leurs aspirations les plus chères", explique l'islamologue.

D'après lui, cette adoration est une pratique prophétique hautement recommandée qui s'appelle "sunna mouakkada".





Mansour Sy Cissé, journaliste spécialiste des questions religieuses, rappelle que le prophète a dit dans un hadith que le Ramadan est divisé en trois parties de dix jours chacune : "les 10 premiers jours si vous les jeûnez, vous avez sa miséricorde. Les dix jours qui suivent, vous les jeûnez, Dieu vous pardonne vos pêchés. Et les dix derniers jours, si vous les jeûnez, Dieu vous agrée au paradis".





M. Cissé affirme aussi que la nuit du destin est celle durant laquelle le Coran est descendu et qu'elle se situe dans les 10 derniers jours. Pendant cette nuit, Allah révèle les détails de son décret pour cette année, comme mentionné dans le Coran dans la sourate Qadri.

La charité au cours du mois de Ramadan est plus gratifiante. On a demandé au prophète quelle était la meilleure charité ? Il a répondu : "la charité au mois de Ramadan".

A ses yeux, c'est pourquoi les musulmans redoublent d'efforts durant cette période pour profiter au maximum des recommandations prophétiques relatives à ce mois.

Cissé Djiguiba, imam principal de la grande mosquée du Plateau, en Côte d'Ivoire, indique s'agit d'une période particulière au cours de laquelle les fidèles multiplient les actes de dévotion.







"Le mois de ramadan c'est le mois dont le début est miséricorde, le milieu repenti et la fin salut de l'âme. C'est dans ces dix derniers nuits que le Saint Coran a été révélé. C'est la recherche de la nuit du destin qui est une grande importance pour les musulmans", déclare-t-il à BBC Afrique.

Selon lui, le prophète arrêtait toute activités mondaines durant cette période. "Il se consacrait aux prières et aux actes d'adorations tels que la prière de Tahajud.", conclut-il.





Qu'est-ce que le ramadan, selon le Coran?





Le ramadan est l'un des cinq piliers de l'Islam. Du début du mois à la fin, les portes du Paradis s'ouvrent, les portes de l'Enfer se ferment et les démons sont mis à mal.

Les fidèles musulmans s'abstiendront de manger et de boire pendant plusieurs heures de la journée. Ils en profitent pour prier la nuit - en plus des prières de la journée - et jeûner de l'aube au coucher du soleil s'ils sont en bonne santé.

Mais la durée de la journée de jeûne varie selon les pays. Les musulmans vivant en Australie, par exemple, ont la journée de jeûne la plus courte : 11 h 48 min, alors que l'Islande a la journée de jeûne la plus longue : 19 h 26 min.