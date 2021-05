Ramadan : Que dit l'Islam sur le jeûne des enfants ?

Quand arrive le ramadan, le mois le plus saint de l'Islam, on ne pense pas forcément aux plus jeunes alors que pour beaucoup d'entre eux c'est un moment d'apprentissage de cet important pilier de la religion musulmane. Que disent les textes coraniques du jeûne des enfants. Qu'est-ce qui est recommandé ? A quel âge ce rituel devient-il obligatoire ?