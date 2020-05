Ramadan: Touba célèbre la nuit du Leylatul Qadr, ce jeudi

Suivant le calendrier révélé par le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, Touba célèbre ‘’Leylatoul Qadr’’, ce jeudi, correspondant cette année à la nuit du 20ème au 21ème jour du mois béni de Ramadan.





«La bénédiction de cette Nuit du destin s’explique par plusieurs faits importants qui s’y sont déroulés, particulièrement la révélation du Saint Coran au Prophète Mouhammad (Psl)», soutient Mor Daga Sylla, président de ‘’Arch Le Trésor’’. Qui rappelle que c’est en 1052 que Sokhna Maimounatou, fille cadette de Cheikhoul Khadim, a reçu officiellement l’aval du khalife général de l’époque, Serigne Falilou Mbacké. Cette nuit-là, Sokhna May avait préparé un plat de 3 poulets qu’elle alla porter à Serigne Falilou en hommage à la Nuit des Décrets, à la suprématie du Coran sur tout autre livre révélé et aussi au culte que leur père, Khadimou Rassoul vouait au Livre et au Prophète Mouhamed (Psl).





Mais la particularité de cette année, soutient Sylla, c’est qu’elle «coïncide également avec la rencontre entre Mame Cheikh Ibrahima Fall, Baboul Mouridina, et son guide spirituel Cheikhoul Khadim».





Cette nuit étant commémorée dans un contexte de crise sanitaire marquée par la pandémie du Covid-19, le président de ‘’Arch le Trésor’’ «appelle les fidèles à des prières pour que le Seigneur guérisse nos malades et nous préserve de toute maladie qui puisse affecter négativement notre dévotion».