Réouverture des mosquées : Satisfaction mitigée de la ligue des imams et prédicateurs

Le président de la République, dans son adresse à la nation de ce lundi, a pris des mesures d’assouplissement des restrictions liées à la lutte contre le Covid-19. Parmi ces mesures, il y a la réouverture des mosquées. Une décision saluée par la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal (Lips) ;, à l’issue de sa réunion de ce mardi. Dans une déclaration parvenue à Seneweb, elle se félicite que le chef de l’Etat ait prêté une oreille attentive « aux revendications d'une frange importante de la population sénégalaise ».





Cependant, la ligue reste toujours convaincue « que les avis médicaux et religieux (…) qui ont été à la base de la suspension des prières du vendredi et le maintien de l’ouverture des mosquées pour les prières quotidiennes sont toujours d’actualité d'autant plus que la propagation de la maladie est loin de s’estomper ». En clair, les camarades d’imam Ismaëla Ndiaye voudraient que l’Etat évite d’autoriser les séances du vendredi, mais juste les 5 prières quotidiennes.





Maintenant que la décision de tout ouvrir a été prise, la ligue demande un accompagnement des moquées par les autorités déconcentrés ou décentralisés, notamment la désinfection des lieux de culte et le respect du port obligatoire du masque. La ligue demande aussi un soutien en termes de fourniture de thermo-flashs et la mise en place de dispositifs de lavage des mains.





L’organisation a aussi attiré l’attention du pouvoir sur le besoin d’aération de certaines mosquées, sans oublier l’implication des imams dans la sensibilisation, tout en leur dotant de moyens nécessaires à cela.