Saint-Jean Baptiste : Les Québécois du Sénégal célèbrent en grande pompe leur fête nationale

Chaque année à la date du 24 juin, la province du Québec est en effervescence en raison de la commémoration de sa fête nationale encore appelée la Saint-Jean Baptiste. Ce samedi à plus de 6030 km (à Dakar, au cercle de mess), la diaspora québécoise au Sénégal s’est réunie, le temps de quelques heures, pour fêter ensemble cet évènement.



De l’azur, du blanc et des fleurs de lys. Ce sont les principales couleurs et les symboles phares, représentant le drapeau du Québec (fleurdelisé), qui ont orné la salle de réception du cercle mess des officiers. Sur la scène montée pour l’occasion, le délégué général du Québec à Dakar, Iya Touré, s’est emparé du micro pour souhaiter la bienvenue à ses compatriotes tout en soulignant la particularité de la célébration de cette année au Sénégal : « La Saint-Jean édition 2022 au pays de la Teranga est particulière pour nous, Québécoises et Québécois, à plusieurs égards. Outre le fait qu’elle soit une journée de fête nationale, elle s’inscrit dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l’excellente relation entre le Canada et le Sénégal ».



Léopold Sédar Senghor, l’avocat du Québec dans le monde francophone



Cette célébration coïncide aussi avec le centième anniversaire de l’ancien Premier ministre québécois, René Lévesque, décédé en 1987. Il est celui qui a fait de la Saint-Jean, la fête nationale du Québec. « D’ailleurs, Monsieur Lévesque a été le premier premier ministre du Québec à effectuer une visite au Sénégal en 1977 sur invitation du président Léopold Sédar Senghor », ajoute le délégué général qui précise que l’ancien Président Sénégalais s’était fortement impliqué pour l’adhésion du Québec dans l’espace francophone. Sur le report de cette fête en ce samedi 25 (le 24 juin étant un vendredi), Iya Touré précise avoir fait un choix stratégique dans le but de pouvoir compter parmi eux les tous petits car « sans enfants, sans jeunes, il n’y a pas de fête ». Sur une vidéo diffusée sur écran géant, François Legault, premier ministre du Québec, s’est adressé pendant une minute à ses concitoyens en les félicitant pour les efforts consentis tout le long de l’année afin de faire rayonner leur province et en les encourageant sur cette lancée.



Une Saint-Jean Baptiste globalement appréciée



Cette journée, qui se voulait festive, l’a pleinement été. D’abord avec la prestation d'artistes danseurs puis avec un quiz intitulé « connaissez-vous votre Québec ? ». Des questions spécifiques à la région ont été posées à l’exemple de la définition de l’expression « tire-toi (toué) une bûche » qui signifie prendre une chaise.



L’un des participants les plus en vue lors de cette journée, Dominique Adams revient sur le symbole de la commémoration : « Ça représente la fierté. C’est exactement comme ce que les Sénégalais ont ressenti lorsqu’ils ont remporté le soccer (la Coupe d’Afrique des Nations de football). C’est la fierté d’appartenir à quelqu’un qui a gagné et qui a réussi ».



Autre personne satisfaite de cette réjouissance à Dakar, Julie qui la trouve similaire au Québec : « C’est une célébration très sympathique, c’est très convivial, il y a beaucoup d’animation, c’est chaleureux, on s’amuse beaucoup. C’est très réussi. »



Le Québec se distingue par son ouverture aux autres cultures, aux autres peuples. D’origine sénégalaise et né à Montréal, Ahmed Diallo a vécu pendant une trentaine d'années au Québec et y retourne souvent. Pour lui, cette fête est aussi la sienne : « Je suis né à Châteauguay (Montréal) et les habitants de cette zone s’imprègnent d’une très grande différence culturelle de plusieurs peuples. Ce qui fait que lorsque je vois une fête comme celle-ci, je m’identifie à elle. Je me vois comme un « Québégalais » (rire), un sénégalais bien imprégné au Québec. Je pourrais dire que je suis « pure laine » car je suis né au Québec ».