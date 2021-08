Sénégal : 4 khalifes généraux rappelés à Dieu, en moins de 20 jours

Un mois d'août inoubliable ! Au total, quatre khalifes généraux sénégalais sont mis sous terre, au cours de ce mois. Le 10 août 2021, le pays s'est réveillé sous le choc. Le khalife général de la communauté layeen, Serigne Baye Abdoulaye Thiaw Laye, et celui de Mame Amary Ndack Seck de Thiénaba, Serigne Abdourahim Seck, sont rappelés à Dieu, respectivement à Dakar et au Maroc.



Le 16 août, soit moins d'une semaine plus tard, Serigne Mansour Sall, Khalife de Serigne Abass Sall de Louga, s'est éteint à l'âge de 83 ans, chez lui à Dakar. Il est inhumé le lendemain aux côtés de son défunt père à Santhiaba Nord.



Aujourd'hui vendredi 27 août, ce même quartier de Louga est endeuillé par le décès de Serigne Youssou Mbaye, Khalife de Mame Cheikh Mbaye.



Ce qui constitue une grosse perte pour le Sénégal et particulièrement la Ummah islamique.