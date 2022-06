Sénégal: La Tabaski encore célébrée dans la division

La fête musulmane Aid Al-Adha communément appelée Tabaski sera encore célébrée dans la division au Sénégal. Pour cause, la Commission lunaire de la Coordination des musulmans du Sénégal a déjà donné sa date. «Aujourd'hui, mercredi 29 Juin 2022, correspondant au 30/11/1443 parallèle à la date de la commission lunaire de la coordination des musulmans du Sénégal, et coïncidant au 29/11/1443 en Arabie Saoudite la lune y est aperçue », a-t-elle expliqué dans un communiqué daté ce 29 juillet 2022. Et d’avancer: «Demain jeudi 30 juin 2022 sera le 1er du mois de" zul hijja" Tabaski. Par conséquent, vendredi 08 juillet 2022 sera le jour de Arafat donc samedi le 09 juillet 2022 va correspondre à la fête de Tabaski ».





Pendant ce temps, la Grande mosquée de Touba, sur sa page Facebook, a déclaré que la Tabaski sera fêtée le dimanche 10 juillet prochain.