Serigne Sidy Makhtar Kounta : ‘’Si vous voulez que nos enfants ne prennent pas les pirogues, offrez-leur du travail’’

Serigne Sidy Makhtar Kounta, petit frère du khalife général de Ndiassane, ne fait pas dans la langue de bois, pour demander au gouvernement du Sénégal de faire des efforts dans l'emploi des jeunes, afin de lutter contre l'émigration clandestine.Il l'a fait savoir ce jeudi, lors de la cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane 2020, présidée par le ministre du Tourisme et des Transports aériens Aliou Sarr. ‘’Ndiassane a beaucoup de problèmes. Et le plus important, c'est celui de l'emploi des jeunes. Nos enfants n'ont pas de boulot et ils ont fait des études. Pourtant, dans cette zone, il y a plusieurs entreprises. Si vous voulez qu'ils arrêtent de prendre les pirogues pour l'Europe, il faut leur offrir du travail’’, a exhorté le petit frère du khalife.Sidy Makhtar a aussi soulevé d'autres problèmes qui plombent la cité religieuse. ‘’Ndiassane a un problème d'eau surtout. On nous avait promis la réalisation d'un forage. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Sur le plan sanitaire, on manque de tout. On nous envoie de jeunes stagiaires qui, dès qu'ils maitrisent leur travail, repartent’’, se désole le guide religieux.