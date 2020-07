Tabaski 2020: Ce que Serigne Mountakha a demandé aux talibés

Dans un message délivré après la prière de la Tabaski à Touba, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a appelé au pardon et à la droiture.





"Je pardonne à tout le monde et je demande à ce que tout le monde se pardonne mutuellement. La droiture ouvre toutes les portes. Ayons plus de considération envers notre religion et renforçons notre attachement à Serigne Touba", a déclaré le marabout.