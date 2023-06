Tabaski 2023 : Vers une double célébration au Sénégal

Les années passent et se ressemblent. Ce dimanche 18 juin, les communiqués annonçant la célébration de la Tabaski ont plus. La commission d'observation du croissant lunaire de la coordination des musulmans du Sénégal a annoncé, qu'à la suite de sa concertation effectuée ce jour et compte tenu du fait que la lune a été aperçue en Arabie Saoudite, le premier jour du mois lunaire sera le lundi 19 juin et le jour de « Arafah » sera le mardi 27 juin. Par conséquent, la célébration de la Tabaski est prévue pour le mercredi 28 juin.





Une autre annonce a suivi, celle de la Commission Nationale de concertation sur le Croissant Lunaire (CONACOC). Cette commission affirme quant à elle n'avoir pas vu la lune dans plusieurs localités du pays. Par conséquent, le mardi 20 juin 2023 sera le premier jour du mois lunaire Tabaski (Dhul Hidjdja) et la fête sera célébrée le jeudi 29 juin.