Tabaski à l'unisson : Le président du Cercle des intellectuels soufis appelle à un échange entre autorités religieuses

Pour changer la donne des deux Tabaski fêtées chaque année au Sénégal, le président du Cercle des intellectuels soufis, Serigne Fallou Dieng, préconise un échange entre autorités religieuses. Un consensus au sein des différentes confréries conduirait à une conformité.





"Pour résoudre le problème, il faut penser globalement et envisager une réflexion holistique pour pouvoir obtenir des résultats. Concluant au Sénégal, le mouridisme et le tidianisme représentent l'instance représentative de l'islam au Sénégal. Il faut mener des concertations de part et d'autre. Il faut que les nouveaux courants de pensée qui adhèrent au courant extérieur viennent auprès des clergés religieux confrériques représentatifs pour discuter avec eux", a-t-il recommandé.