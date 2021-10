Thèmes du Gamou : Dématérialisation des espaces de diffusion du savoir et lutte contre la Covid-19 au menu

Les thèmes du Gamou webinaire

Serigne Mbaye Sy Mansour a dévoilé les thèmes retenus pour le Gamou 2021. Même s’il a la pris la décision de surseoir à l’organisation de cette célébration de la naissance du Prophète Mouhamad (Psl) par «cohérence et pragmatisme», le khalife général des tidianes «encourage l’innovation pour une dématérialisation des espaces de diffusion du savoir grâce aux technologies de l’information et de la communication afin de réduire les contacts à risques et éviter la propagation de la maladie à Covid 19, tout en sacrifiant à la tradition d’en faire le prolongement de l’université populaire que son promoteur Mawlana Cheikh El Hadj Malick voulait qu’il soit.»





C’est pourquoi, informe-t-il, dans une déclaration faite, ce jeudi 7 octobre, une série de webinaires et de panels virtuels ou hybrides seront proposés par le Comité scientifique de la Zawiya Tijaniyya en relation avec la commission culturelle du Coskas pour maintenir intact la flamme de l’animation scientifique et culturelle.





Mieux, le jour du Gamou sera l’occasion pour lui de délivrer un message fort à l’endroit de la Umma Islamique, de la nation et à l’endroit de la grande famille d’El Hadj Malick Sy.