Tivaouane : «Le Burd sera maintenu symboliquement dans de petits cercles » (Khalife)

Le Burd maintenu dans certaines télévisions

Dans sa déclaration faite ce jeudi 7 octobre, le khalife général des tidianes a «décrété» le Gamou chez soi. Mieux, Serigne Mbaye Sy Mansour assure que le Burd sera diffusé dans certaines télévisions de la confrérie afin de permettre aux fidèles de vivre ces moments forts en prélude à la célébration de la naissance du Prophète Mouhamad (Psl).





«C’est pourquoi, comme l’année dernière, il invite à une célébration sobre chez vous entourés de vos familles, à multiplier les actes d’adoration (‘ibâdat) tout au long des douze jours précédant la nuit du Mawlid par la lecture de panégyriques sur le Prophète dont le plus célèbre est ‘’Alburda’’ de Muhammad Buçri que Cheikh AlHadj Malick Sy RTA avait choisi pour rythmer sa marche glorieuse sur les traces du Prophète-guide, Paix et Salut sur lui, et cela dix nuits durant », dit-il.