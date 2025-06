Touba-Bakhdad (Thiès) : Serigne Khadim Gaydel Lo exhorte les fidèles à l'entraide et à la paix pour obtenir la grâce divine

Comme chaque année, la prière de la Tabaski, dirigée à Touba-Bakhdad (Thiès) par l’Imam Abdoulaye Thiam, s’est déroulée sous l’égide de Serigne Khadim Gaydel Lô. Le guide religieux a articulé son sermon autour de trois axes essentiels : la grâce divine, l’entraide et la paix.





Il a rappelé que « la grâce divine est l’aide suprême provenant de Dieu, mais que le chemin qui y mène passe nécessairement par l’entraide avec son prochain ». Quant à la paix, « elle constitue une condition indispensable à la réalisation de ces deux valeurs fondamentales ».





Appuyant son message sur les enseignements du Coran, le marabout a cité le verset 2 de la sourate Al-Mâ’ida (Sourate 5) : « Wa ta‘?wan? ‘al? al-birri wa at-taqw? wa l? ta‘?wan? ‘al? al-ithmi wa al-‘udw?n » (Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression).





Il poursuit en évoquant une parole du Prophète Muhammad (PSL) : « Venir en aide à son prochain dans l’intention de satisfaire Allah est un acte d’adoration, une source de bonheur pour celui qui reçoit l’aide, mais aussi pour celui qui la donne. » Le Cheikh a ensuite affirmé que « tout musulman qui soulage une inquiétude ou une difficulté de son frère en islam verra ses propres craintes dissipées par Allah dans l’au-delà ».





Aussi de rappeler les paroles du Prophète Mohammed (PSL) selon lesquelles « celui qui préserve les secrets de son prochain bénéficiera de la protection divine dans l’au-delà ». Ainsi, selon lui, la voie la plus rapide vers la grâce divine passe par l’entraide entre musulmans, comme le recommandent Allah et Son Prophète.





Parlant de la paix, Serigne Khadim a souligné son caractère fondamental pour toute vie humaine. « Elle commence par une intention sincère en soi-même. Pour avoir la paix, il faut d’abord l’installer en soi-même, la transmettre à la société et la rechercher auprès de Dieu. » Il a insisté sur le fait que la paix intérieure découle du respect des commandements divins : « faire ce qu’Allah a permis et éviter ce qu’Il a interdit ».





Serigne Khadim Gaydel Lo a d’ailleurs rappelé que même la signature du Prophète Muhammad (PSL) portait l’empreinte de cette paix : « Wa-sal?mu ‘al? man ittaba‘a al-hud? » (Et que la paix soit sur celui qui suit la voie droite). Appelant à un vivre-ensemble apaisé, il a mis en garde contre la calomnie et les discours haineux, particulièrement sur les réseaux sociaux, où les dérives sont devenues monnaie courante.